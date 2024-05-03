УНИКС и «Локомотив-Кубань» сыграют 6 мая в плей-офф Единой лиги ВТБ

6 мая, в понедельник, стартует серия 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань». Первая встреча пройдет в Казани на территории «Баскет-Холла». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матчей серии 1/2 финала плей-офф УНИКС — «Локомотив-Кубань» будет доступна на каналах холдинга «Матч» и на сайте matchtv.ru. Игры также показывают по подписке на официальном сайте Единой лиги ВТБ и на канале «Старт».

Ознакомиться с расписанием матчей серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС можно на сайте «СЭ».

В предыдущем розыгрыше плей-офф УНИКС победил в финальной серии «Локомотив-Кубань» со счетом 4-1.

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