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Кущенко назвал бездарным выступление «Пармы» в плей-офф Единой лиги ВТБ

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поражение «Пармы» от «Локомотива-Кубани» (0-3) в четвертьфинальной серии плей-офф.

«От «Пармы» и «Енисея», конечно, ждали большего в плей-офф, но они не сделали таких шагов, как «Уралмаш», и остались на уровне «регулярки». В регулярном сезоне они, конечно, удивили, но оказались не готовы к плей-офф. «Парма» в плей-офф словно была разобрана, и даже домашняя поляна не помогла. Бездарно проиграла перед болельщиками, но главное — пропал баскетбол. В причинах еще предстоит разбираться менеджменту клуба«, — цитирует Кущенко ТАСС.

В следующем раунде «Локомотив-Кубань» сыграет против УНИКСа. Первый матч серии пройдет 6 мая в Казани.

Источник: ТАСС
Баскетбол
БК Парма (Пермь)
Сергей Кущенко
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