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Антонов — о победе в серии с «Енисеем»: «Поменяли систему защиты, особенно на Рэтан-Мэйсе и Мартине»

Капитан ЦСКА рассказал, как команда перестроилась после смены главного тренера
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Капитан ЦСКА Семен Антонов рассказал «СЭ», как команда перестроилась после смены главного тренера. В 1/4 финала плей-офф армейцы всухую обыграли «Енисей» (3:0.

— Подведите итоги противостояния с «Енисеем». Вторая игра была сложнее для ЦСКА, но в первой и третьей вы доминировали.

— В первую очередь хочу поздравить с этим успехом всю команду. У нас был непростой период. За неделю до начала плей-офф мы поменяли тренера. И всю эту неделю мы работали без выходных, изучая корректировки, которые Андреас [Пистиолис] пытался внести в нашу игру в сжатые сроки. Рад, что это принесло свои плоды. Серия была была тяжелая. Каждый матч проходил по разному сценарию. «Енисей» — сильный соперник, который здорово провел регулярку. Вроде бы у них всё просто. Есть три явных лидера-иностранца, и русские ребята, которые явно добавили при тренере Арсиче. В спортивной наглости, в уверенности в себе. Поэтому относились к ним с большим уважением. Когда ехали в Красноярск, то понимали, что нам надо добавлять в ряде моментов, чтобы закончить серию здесь.
В третьем матче мы контролировали игру, особенно с начала второй четверти. При этом понимали, что они будут бороться до конца, не сдадутся. Что и происходило. Рэтан-Мэйс не останавливался, мы тоже продолжали навязывать свой ритм.

Семен Антонов. «Это самый сильный и интересный сезон в Лиге ВТБ, плей-офф будет горячим». Мнение Семена Антонова

— На втором этапе красноярцы дважды обыграли вас. Что изменил Пистиолис при подготовке к этой серии?

— Повторюсь, времени было мало, работали в сжатые сроки. Где-то поменяли систему защиты. Особенно на Рэтан-Мэйсе, на Джеремайя Мартине. Хорошо выполняли план на игру, атаковали с высоким процентом, хорошо двигали мяч, контролировали подбор на своем щите. Последнее очень важно. Зачастую сдваивались на их лидерах, поэтому у них было преимущество на подборе в нападении. Хорошо, что мы не просели в этом компоненте. За исключением первой половины второго матча в Москве.

Баскетбол
БК ЦСКА
Андреас Пистиолис
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