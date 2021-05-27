Курбанов считает, что ЦСКА стал играть разнообразнее и агрессивнее после ухода Джеймса
Капитан ЦСКА Никита Курбанов рассказал об изменениях в команде после ухода Майка Джеймса.
«По моему мнению, команда стала агрессивнее, стала действовать даже разнообразнее, — цитирует Курбанова ТАСС 27 мая. — Многие игроки взяли на себя роль лидеров. Очевидно, что в начале сезона наше нападение строилось от Майка. Сейчас же мы настолько гармонично живем, нашли свой путь, свое русло.
И это, мне кажется, прослеживалось в играх плей-офф с «Фенербахче» в Евролиге и с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ. Мне очень нравится, как команда отреагировала на подобные изменения, и в «Финале четырех» все в наших руках. Мне очень симпатична та игра, которую мы сейчас показываем».
28 мая московские армейцы сыграют в полуфинале Евролиги с турецким «Эфесом». Начало в 19.00 по московскому времени. «Финал четырех» пройдет в Кельне (Германия) с 28 по 30 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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