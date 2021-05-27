Курбанов считает, что ЦСКА стал играть разнообразнее и агрессивнее после ухода Джеймса

Капитан ЦСКА Никита Курбанов рассказал об изменениях в команде после ухода Майка Джеймса.

«По моему мнению, команда стала агрессивнее, стала действовать даже разнообразнее, — цитирует Курбанова ТАСС 27 мая. — Многие игроки взяли на себя роль лидеров. Очевидно, что в начале сезона наше нападение строилось от Майка. Сейчас же мы настолько гармонично живем, нашли свой путь, свое русло.

И это, мне кажется, прослеживалось в играх плей-офф с «Фенербахче» в Евролиге и с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ. Мне очень нравится, как команда отреагировала на подобные изменения, и в «Финале четырех» все в наших руках. Мне очень симпатична та игра, которую мы сейчас показываем».

28 мая московские армейцы сыграют в полуфинале Евролиги с турецким «Эфесом». Начало в 19.00 по московскому времени. «Финал четырех» пройдет в Кельне (Германия) с 28 по 30 мая.