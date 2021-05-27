Клайберн рассказал, в чем преимущество «Эфеса» перед ЦСКА
Форвард ЦСКА Уилл Клайберн поделился ожиданиями от полуфинала Евролиги. Его команде предстоит сыграть с турецким «Эфесом».
«То, что «Эфес» сохраняет тот же состав на протяжении нескольких лет, дает им большое преимущество, — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА 27 мая. — Очевидно, что когда ты хочешь выстроить что-то особенное в баскетболе, нужно тех же парней сохранять как можно дольше, когда они узнают друг друга лучше, это всегда помогает. В то же время, завтра будет всего один матч, и в нем победит та команда, которая сыграет лучше в этот день.
Матч ЦСКА — «Эфес» состоится 28 мая. Начало в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-05-28-cska-anadolu-efes-preview/
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