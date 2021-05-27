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Клайберн рассказал, в чем преимущество «Эфеса» перед ЦСКА

20:59
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Форвард ЦСКА Уилл Клайберн поделился ожиданиями от полуфинала Евролиги. Его команде предстоит сыграть с турецким «Эфесом».

«То, что «Эфес» сохраняет тот же состав на протяжении нескольких лет, дает им большое преимущество, — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА 27 мая. — Очевидно, что когда ты хочешь выстроить что-то особенное в баскетболе, нужно тех же парней сохранять как можно дольше, когда они узнают друг друга лучше, это всегда помогает. В то же время, завтра будет всего один матч, и в нем победит та команда, которая сыграет лучше в этот день.

Матч ЦСКА — «Эфес» состоится 28 мая. Начало в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-05-28-cska-anadolu-efes-preview/

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