Тренер ЦСКА Итудис рассказал о сильных сторонах «Эфеса» перед полуфиналом Евролиги
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудс поделился ожиданиями от полуфинала Евролиги. Его команде предстоит сыграть с турецким «Эфесом».
«Эфес» — отличная команда, — цитирует специалиста официальный сайт ЦСКА 27 мая. — Они здорово сыграны. Вы можете говорить, что мы повторим финал 2019 года, потому что у них тот же тренер, те же игроки, та же философия. Это очевидно. Нам со многим придется столкнуться. Это не будет что-то одно, и мы будем ориентироваться по каждому эпизоду. Но мы уже не новички. Мы работаем над тем, чтобы преодолевать вызовы. Понятно, «Эфес» здорово бросает всей командой. Они отлично двигают мяч. У них множество созидателей, и выходящих со скамейки, и в стартовом составе. Важную роль играет Симон при всем уважении к Мицичу и Ларкину. Многие другие могут проявить себя.
Могу всех перечислить. Определенно, нам нужно что-то предпринять, чтобы им помешать, затруднить жизнь. Или, с другой стороны, если окажется, что мы здорово бросаем и создаем, можем сыграть в атакующий баскетбол. Сейчас мы еще не знаем. У нас множество планов на игру, мы поработали над ними. Нам много раз приходилось выступать в роли фаворитов. А потом игра решалась за три минуты. Это не значит, что я все наши надежды связываю с удачей. Есть определенные детали, на которые мы обратим внимание. Постараемся сдержать их, но не остановить. Их нельзя остановить».
Матч ЦСКА — «Эфес» состоится 28 мая. Начало в 19.00 по московскому времени.
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