ЦСКА оспорил решение суда отказать в просьбе вернуть клуб в баскетбольную Евролигу

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что клуб подал апелляцию на решение суда Люксембурга об отказе в принятии обеспечительных мер по факту исключения команды из Евролиги.

«Мы подавали иск в люксембургский суд с просьбой принять обеспечительные меры по факту исключения нас из турнира и вернуть клуб в Евролигу. Нам было отказано. Подали апелляцию, ждем решения. Этим занимаются специально нанятые юристы, клуб не тратит на это время», — цитирует Ватутина ТАСС.

ЦСКА начал новый сезон Единой лиги ВТБ с победы над «Самарой».