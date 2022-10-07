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7 октября, 13:31

ЦСКА оспорил решение суда отказать в просьбе вернуть клуб в баскетбольную Евролигу

Виктория Кравченко
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что клуб подал апелляцию на решение суда Люксембурга об отказе в принятии обеспечительных мер по факту исключения команды из Евролиги.

«Мы подавали иск в люксембургский суд с просьбой принять обеспечительные меры по факту исключения нас из турнира и вернуть клуб в Евролигу. Нам было отказано. Подали апелляцию, ждем решения. Этим занимаются специально нанятые юристы, клуб не тратит на это время», — цитирует Ватутина ТАСС.

ЦСКА начал новый сезон Единой лиги ВТБ с победы над «Самарой».

Источник: https://tass.ru/sport/15984709
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
Евролига
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