«Реал» обыграл «Панатинаикос», «Фенербахче» был сильнее «Баварии» на старте Евролиги
В Евролиге прошли первые пять матчей регулярного чемпионата.
«Милан» на выезде обыграл АСВЕЛ — 69:62.
«Реал» в гостях был сильнее «Панатинаикоса» — 71:68.
«Фенербахче» также на выезде победил «Баварию» — 74:62.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — «Милан» (Италия) — 62:69 (23:14, 21:27, 10:15, 8:13)
«Панатинаикос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 68:71 (22:23, 15:15, 14:16, 17:17)
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Жальгирис» (Литва) — 84:83 (30:27, 16:21, 25:17, 13:18)
«Бавария» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 62:74 (19:21, 15:19, 12:19, 16:15)
«Валенсия» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 71:81 (21:19, 12:20, 23:20, 15:22)
Новости