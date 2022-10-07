«Олимпиакос» обыграл «Барселону», «Эфес» победил «Црвену Звезду» в матче Евролиги

Читать «СЭ» в

7 октября в Евролиге прошли четыре матча регулярного чемпионата.

В этих играх «Эфес» победил «Црвену Звезду» (72:59), «Альба» обыграла «Партизан» (100:84), «Барселона» проиграла «Олимпиакосу» (70:80), а «Виртус Б» уступил «Монако» (66:83).

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 72:59 (17:14, 18:20, 21:16, 16:9)

«Альба» (Германия) — «Партизан» (Сербия) — 100:84 (33:18, 28:25, 16:18, 23:23)

«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 70:80 (16:13, 12:21, 21:23, 21:23)

7 октября.

«Виртус Б» (Италия) — «Монако» (Франция) — 66:83 (18:18, 16:22, 11:23, 21:20)

7 октября.