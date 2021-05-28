ЦСКА почти отыгрался с «-21», но проиграл «Эфесу» в полуфинале Евролиги

ЦСКА в полуфинале Евролиги проиграл «Эфесу» — 86:89.

Армейцы набрали первые 2 очка в игре и больше в счете не вели. В третьей четверти преимущество турецкой командой достигало 21 очка.

В концовке четвертой красно-синие сократили отставание до 1 очка и могли выйти вперед, но форвард Уилл Клайберн не реализовал трехочковый за 1 секунду до сирены.

Клайберн стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков: он реализовал все 9 двухочковых из 9, 5 из 6 штрафных бросков, но только 1 трехочковый из 6 попыток.

Напомним, что ЦСКА и «Эфес» играли в финале Евролиги в 2019 году — российская команда победила турецкую со счетом 91:83.

Во втором полуфинале «Финала четырех» -2021 в Кельне встретятся «Барселона» и «Милан».

Евролига. 1/2 финала

ЦСКА (Россия) — «Эфес» (Турция) — 86:89 (15:25, 22:24, 18:22, 31:18)