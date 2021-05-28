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Итудис назвал причину поражения ЦСКА в полуфинале Евролиги

22:10
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды от «Эфеса» в полуфинале Евролиги (86:89).

«В первой половине мы слишком опасались соперника. Это хороший клуб, но мы играли слишком осторожно. В итоге все решили детали», - приводит слова Итудиса ТАСС.

 Во втором полуфинале «Финала четырех»-2021 в Кельне встретятся «Барселона» и «Милан». 30 мая ЦСКА сыграет с проигравшим в матче за третье место.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11505763

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