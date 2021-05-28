ЦСКА проигрывает «Эфесу» 12 очков после первой половины полуфинала Евролиги
В полуфинале Евролили ЦСКА — «Эфес» завершились две первые четверти. Счет в пользу турецкой команды — 49:37.
Армейцы набрали первые 2 очка в игре и больше в счете не вели. После первой четверти красно-синие уступали 10 очков.
Из 37 очков в составе ЦСКА 15 на счету форварда Уилла Клайберна.
Напомним, что ЦСКА и «Эфес» играли в финале Евролиги в 2019 году — российская команда победила турецкую со счетом 91:83.
Во втором полуфинале «Финала четырех"-2021 в Кельне встретятся «Барселона» и «Милан».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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