Экипаж Сотникова выиграл шестой этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл шестой этап ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Сотников преодолел спецучасток Грозный — Элиста протяженностью 484,99 километра за 5 часов 13 минут 37 секунд.

Второе место занял экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер», отставание — 4 минуты 9 секунд).

На третьей позиции расположился экипаж Андрея Каргинова («КАМАЗ-мастер», отставание — 16 минут 13 секунд).