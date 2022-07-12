Автоспорт
Ралли
Новости Формула-1 Автоспорт Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Ралли

Сегодня, 13:45

Экипаж Сотникова выиграл шестой этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл шестой этап ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Сотников преодолел спецучасток Грозный — Элиста протяженностью 484,99 километра за 5 часов 13 минут 37 секунд.

Второе место занял экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер», отставание — 4 минуты 9 секунд).

На третьей позиции расположился экипаж Андрея Каргинова («КАМАЗ-мастер», отставание — 16 минут 13 секунд).

0
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Вагнер Лав всегда готов вернуться в ЦСКА, Дзюба объявился в «Рубине», Ломовицкий опять нужен «Химкам». Главные трансферы и слухи РПЛ на 12 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мазепин занял шестое место на пятом этапе ралли «Шелковый путь»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости