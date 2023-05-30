Гонщики более чем 10 стран примут участие в ралли «Шелковый путь» 2023 года
Руководитель ралли-рейда «Шелковый путь» Владимир Чагин сообщил, что гонщики более чем из 10 стран примут участие в соревнованиях 2023 года.
«Китайцы планируют участвовать в гонке, как и представители более чем 10 стран. Мы все понимаем, в каких мы политических реалиях находимся. Желающих участвовать у нас очень много, мы с ними постоянно общаемся, но пока есть обстоятельства, которые не позволяют всем это сделать», — приводит ТАСС слова Чагина.
Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проходили на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году ралли стартует 6 июля и завершится 15 числа того же месяца. Маршрут будет пролегать через 13 субъектов РФ.
Источник: https://tass.ru/sport/17879485
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