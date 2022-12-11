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11 декабря, 17:07

Нассер Аль-Аттия: «Мы ждем возвращения Алонсо на «Дакар»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион «Дакар» Нассер Аль-Аттия выразил надежду, что двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо вернется к участию в ралли-рейде.

«Я по-прежнему говорю Алонсо о возвращении на «Дакар». Я знал Фернандо еще по «Ф-1», но встретились мы когда он присоединился к команде в 2020 году. Команда попросила меня помочь ему научиться пилотировать в дюнах. Три дня в Катаре при примерно 50 градусах и Фернандо великолепно отработал.

На первом «Дакаре» он показал отличную скорость. В таких гонках очень нужен опыт, примерно 4-6 лет участия, прежде чем сможешь выиграть. Но Фернандо хорошо выступал. Мы общаемся с ним и ждем его возвращения», — цитирует Аль-Аттия Motorsport.

Алонсо участвовал в «Дакаре» в начале 2020 года, в период, когда не выступал в «Формуле-1». В составе «Тойоты» он закончил в топ-10 восемь спецучастков из двенадцати и занял 13-е место в итоговой классификации.

С 2023 года Алонсо будет выступать за «Астон Мартин», с которым он подписал контракт летом этого года.

Источник: Motorsport
Формула-1
Астон Мартин
Нассер Аль-Аттия
Фернандо Алонсо
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