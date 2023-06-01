Сотников считает ралли «Дакар» — 2023 неполноценным без участия «КАМАЗ-мастер»

Двукратный победитель «Дакара» в зачете грузовиков Дмитрий Сотников считает, что ралли-рейд «Дакар» 2023 года без участия «КАМАЗ-мастер» был неполноценным.

«С точки зрения маршрута гонка была полноценной, чего нельзя сказать о составе участников. Победа ценна тогда, когда набирается максимальный состав конкурентов, когда участвуют все сильнейшие. Любой чемпионат мира нельзя назвать полноценным, когда кто-то отсутствует не по спортивным причинам. Такая ситуация возникла не только у нас, но и практически во всех видах. Надеюсь, что в скором времени спорт вернется в свое состояние и все будут бороться в равных условиях», — приводит ТАСС слова Сотникова.

В марте прошлого года Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила гонщикам из России и Белоруссии выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. «КАМАЗ-мастер» отказался выполнять требования FIА.

Ралли «Дакар» в этом году проходил с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.