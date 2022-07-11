Мазепин занял шестое место на пятом этапе ралли «Шелковый путь»

Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин занял шестое место на пятом этапе ралли «Шелковый путь» в категории мотовездеходов.

Протяженность спецучастка составила 217,55 километра. Победителем стала Анастасия Нифонтова, результат которой составил 2 часа 58 минут 54 секунды.

Мазепин, представляющий команду Can-Am, показал время — 3 часа 19 минут 51 секунда.

Ралли-марафон «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве