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Сегодня, 15:46

Мазепин занял шестое место на пятом этапе ралли «Шелковый путь»

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Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин занял шестое место на пятом этапе ралли «Шелковый путь» в категории мотовездеходов.

Протяженность спецучастка составила 217,55 километра. Победителем стала Анастасия Нифонтова, результат которой составил 2 часа 58 минут 54 секунды.

Мазепин, представляющий команду Can-Am, показал время — 3 часа 19 минут 51 секунда.

Ралли-марафон «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве

Никита Мазепин
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Мазепин занял третье место на четвертом этапе ралли «Шелковый путь»
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