Мотогонщик Фалькон умер в возрасте 45 лет после аварии на этапе «Дакар»
Мотогонщик команды TwinTrail Racing Карлес Фалькон скончался в результате травм после аварии на втором этапе ралли-рейда «Дакар», сообщила пресс-служба команды. Спортсмену было 45 лет.
После столкновения у испанца произошел отек мозга, он также получил травмы позвоночника, пяти ребер, ключицы и левого запястья. Ранее сообщалось, что Фалькон пережил остановку сердца.
Авария произошла 7 января в конце второго этапа гонки в Саудовской Аравии. Фалькон во второй раз участвовал в «Дакаре».
«Дакар» начался с «каменного» ада и жуткой аварии. Ралли-рейд стартовал в Саудовской Аравии
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