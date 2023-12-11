Российские гонщики примут участие в ралли-марафоне «Дакар»
Российский пилот Денис Кротов и штурман Константин Жильцов поучаствуют в ралли-марафоне «Дакар», сообщает РИА «Новости» со ссылкой сайт турнира.
Россияне будут выступать в категории Ultimate (модифицированные и усовершенствованные внедорожники). Они поедут на автомобиле Toyota Hilux под 215-м номером. Кротов и Жильцов представляют команду Overdrive Racing.
При этом в профилях россиян не фигурирует российский флаг — Кротов представляет Киргизию, а у Жильцова нет информации о стране.
Ралли-марафон «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 19 января 2024 года.
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