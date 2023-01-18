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Сегодня, 09:30

Петров — о турнирах без России: «Ни один чемпионский или олимпийский титул не считаю действительным»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Виталий Петров.
Фото Global Look Press

Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров в интервью «СЭ» прокомментировал победу нидерландского гонщика Януса ван Кастерена из команды Iveco в ралли-рейде «Дакар».

«Без России ни один чемпионский, ни один олимпийский титул я не считаю действительным. Тем более «Дакар». Сколько раз наши спортсмены его выигрывали! Мы не последними были, мягко скажем. 19 побед! Но я не только про «Дакар» говорю, а про все виды спорта. Нужно перестать уже бояться наших и вернуть Россию в мировой спорт», — сказал Петров.

В 2023 году впервые за долгое время ралли-рейд «Дакар» прошел без пилотов из России.

Виталий Петров. «Без России ни один чемпионский титул я не считаю действительным». Виталий Петров — о санкциях

Виталий Петров (Формула-1)
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