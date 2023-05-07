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Умер штурман первого российского чемпионского экипажа ралли «Дакар» Анатолий Кузьмин

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Команда «КАМАЗ-мастер» сообщила о смерти штурмана Анатолия Кузьмина.

«Команда «КАМАЗ-мастер» выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Кузьмина Анатолия Андреевича, ветерана команды и участника знаменитого первого российского экипажа ставшего победителем грузового зачета ралли «Дакар» в 1996 году. Светлая память.

О причинах смерти Кузьмина не сообщается.

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