Мазепин занял второе место на шестом этапе ралли «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов

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Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин занял второе место на шестом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов.

23-летний россиянин, выступающий за команду SNAG Racing, показал результат 6 часов 21 минута 26 секунд.

Победу одержала Анастасия Нифонтова из G-Drive Motorace. На третьей позиции расположился Сергей Карякин из SNAG Racing.

Протяженность марафонского этапа из Грозного в Элисту составила почти 545 километров, спецучасток — 485 километров.

Ралли-рейд «Шелковый путь» завершится в Москве 16 июля.