Автоспорт
Ралли
Новости Формула-1 Автоспорт Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Ралли

Сегодня, 14:35

Мазепин занял второе место на шестом этапе ралли «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин занял второе место на шестом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов.

23-летний россиянин, выступающий за команду SNAG Racing, показал результат 6 часов 21 минута 26 секунд.

Победу одержала Анастасия Нифонтова из G-Drive Motorace. На третьей позиции расположился Сергей Карякин из SNAG Racing.

Протяженность марафонского этапа из Грозного в Элисту составила почти 545 километров, спецучасток — 485 километров.

Ралли-рейд «Шелковый путь» завершится в Москве 16 июля.

Формула-1
Никита Мазепин
0
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Вагнер Лав всегда готов вернуться в ЦСКА, Дзюба объявился в «Рубине», Ломовицкий опять нужен «Химкам». Главные трансферы и слухи РПЛ на 12 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экипаж Сотникова выиграл шестой этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости