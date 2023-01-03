Гонщик Кен Блок погиб в результате аварии на своем снегоходе

Известный раллийный гонщик Кен Блок умер в возрасте 55 лет, сообщает пресс-служба его команды Hoonigan Racing.

«Кен Блок скончался в результате аварии на снегоходе. Он был провидцем, первопроходцем и иконой. И самое главное, отцом и мужем», — говорится в заявлении.

По данным The Guardian, гонщик погиб в результате падения со снегохода. Он спускался с крутого склона и не справился с управлением. Во время падения снегоход упал прямо на него.

От полученных травм Блок скончался на месте.