Ралли «Дакар»: даты и полный маршрут по этапам и трансляции гонок

46-й по счету ралли-марафон «Дакар» проходит со 5 по 19 января 2024 года на территории Саудовской Аравии. Протяженность маршрута гонки составит 7 891 километр, а специальных участков — 4 727 километров. Марафон состоится в пустыне Руб-Эль-Хали на юго-востоке Саудовской Аравии, начнётся в Аль-Уле, а завершится в Янбу.

Полный маршрут гонки «Дакар-2024» по этапам

1-й этап. 6 января. Аль-Ула — Аль-Хенакья. Общая протяженность — 532 км.

2-й этап. 7 января. Аль-Хенакья — Ад-Давадими. Общая протяженность — 662 км.

3-й этап. 8 января. Ад-Давадими — Аль-Саламия. Общая протяженность — 733 км.

4-й этап. 9 января. Аль-Саламия — Аль-Хофуф. Общая протяженность — 631 км.

5-й этап. 10 января. Аль-Хофуф — Шайбах. Общая протяженность — 727 км.

6-й этап. 11 января. Шайбах. Общая протяженность — 766 км.

6-й этап. 12 января. Шайбах. Общая протяженность — 766 км.

13 января. Отдых.

7-й этап. 14 января. Рияд — Ад-Давадими. Общая протяженность — 873 км.

8-й этап. 15 января. Ад-Давадими — Хаиль. Общая протяженность — 678 км.

9-й этап. 16 января. Хаиль — Аль-Ула. Общая протяженность — 639 км.

10-й этап. 17 января. Аль-Ула. Общая протяженность — 629 км.

11-й этап. 18 января. Алья-Ула — Янбу. Общая протяженность — 587 км.

12-й этап. 19 января. Янбу. Общая протяженность — 328 км.

1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания декларации для пилотов. Российская автогоночная команда «Камаз-мастер», является многократным победителем престижного марафона, отказалась подписывать документ FIA для участия в «Дакаре».

Российский пилот Денис Кротов и штурман Константин Жильцов участвуют в ралли-марафоне «Дакар»: они выступают в категории Ultimate (модифицированные и усовершенствованные внедорожники) на автомобиле Toyota Hilux под 215-м номером. Кротов и Жильцов представляют команду Overdrive Racing. При этом в профилях россиян не фигурирует российский флаг — Кротов представляет Киргизию, а у Жильцова нет информации о стране.

Официальных трансляций гонки «Дакар-2024» в России нет. Следить за ходом соревнований в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».