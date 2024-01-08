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Сегодня, 16:48

Мотогонщик попал в больницу после аварии на «Дакаре»

Виктория Кравченко
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Немецкий мотогонщик команды Hero Себастьян Бюлер госпитализирован после того, как попал в аварию на третьем этапе ралли-марафона «Дакар», сообщается на сайте соревнований.

Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

Спортсмен упал с мотоцикла на 360 км спецучастка. После падения он мог двигаться и был в сознании, однако пожаловался на боли в пояснице.

Гонщики Тоби Прайс и Скайлер Хаус остановились, чтобы помочь ему. Бюлер был доставлен вертолетом в больницу для полного обследования.

Ранее в аварию попал португальский гонщик команды Hero Хоаким Родригес.

«Дакар» проходит с 5 по 19 января 2024 года.

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