Мотогонщик попал в больницу после аварии на «Дакаре»

Немецкий мотогонщик команды Hero Себастьян Бюлер госпитализирован после того, как попал в аварию на третьем этапе ралли-марафона «Дакар», сообщается на сайте соревнований.

Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

Спортсмен упал с мотоцикла на 360 км спецучастка. После падения он мог двигаться и был в сознании, однако пожаловался на боли в пояснице.

Гонщики Тоби Прайс и Скайлер Хаус остановились, чтобы помочь ему. Бюлер был доставлен вертолетом в больницу для полного обследования.

Ранее в аварию попал португальский гонщик команды Hero Хоаким Родригес.

«Дакар» проходит с 5 по 19 января 2024 года.