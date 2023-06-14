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Сегодня, 17:15

Китайский пилот Хуннин вошел в состав команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Шелковый путь»

Алина Савинова
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Китайский пилот Хоу Хуннин будет управлять одним из грузовиков «КАМАЗ-мастер» на ралли-рейде «Шелковый путь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской команды.

Отмечается, что в экипаж Хуннина войдут еще один представитель Китая Шен Синь и россиянин Сергей Кренев. Также «КАМАЗ-мастер» в соревнованиях представят экипажи Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова и Сергея Куприянова.

Ралли-рейд пройдет с 6 по 15 июля 2023 года. Его маршрут будет проходить через 13 субъектов Российской Федерации.

Источник: https://tass.ru/sport/18008965
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Гонщики более чем 10 стран примут участие в ралли «Шелковый путь» 2023 года
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