Гонщик Карякин: «Организаторы «Дакара» хотят возвращения россиян в марафон»

Российский гонщик Сергей Карякин сообщил, что организаторы «Дакара» хотят возвращения российских спортсменов в ралли-марафон.

«Они нам открыто заявили о том, что очень хотят, чтобы мы вернулись. Сейчас ничего не происходит, все отдыхают. В мае они объявят новую трассу, и тогда мы придем к ним с вопросом о возможности участия», — приводит слова Карякина ТАСС.

33-летний Карякин является победителем «Дакара»-2017 в зачете квадроциклов. В 2020 году гонщик завоевал серебряную медаль «Дакара» в классе Т3.