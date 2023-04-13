Гонщик чемпионата мира по ралли Крэйг Брин погиб во время тестов в Хорватии

Ирландский гонщик «Хендэ» Крэйг Брин погиб во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC, информирует пресс-служба команды.

Хорватские СМИ пишут, что во время тестов автомобиль Брина врезался в деревянный столб стороной, где сидит пилот. В итоге он скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал.

Брин выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. В сезоне-2022 он занял седьмое место в личном зачете, что стало его лучшим достижением в карьере.