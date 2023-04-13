Гонщик чемпионата мира по ралли Крэйг Брин погиб во время тестов в Хорватии
Ирландский гонщик «Хендэ» Крэйг Брин погиб во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC, информирует пресс-служба команды.
Хорватские СМИ пишут, что во время тестов автомобиль Брина врезался в деревянный столб стороной, где сидит пилот. В итоге он скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал.
Брин выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. В сезоне-2022 он занял седьмое место в личном зачете, что стало его лучшим достижением в карьере.
Новости
5 ноя 2022 12:20
18
28 сен 2022 12:20
3
28 сен 2022 11:52
7
28 сен 2022 11:32
115