Автоспорт
Ралли
Новости Формула-1 Автоспорт Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Ралли

Сегодня, 13:05

Испанец Карлос Сайнс — старший в четвертый раз стал победителем «Дакара» в зачете внедорожников

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанский гонщик Карлос Сайнс — старший стал победителем общего зачета среди внедорожников на ралли-рейде «Дакар». Это его 4-я победа на соревнованиях.

Испанец показал результат 48 часов 15 минут и 18 секунд. Вторым стал бельгиец Гийом де Мевьюс, отстав на 1 час 20,25 секунды. Третье место у девятикратного чемпиона мира по ралли француза Себастьяна Леб (+1:25.12).

«Дакар» проходил с 6 по 19 января. Общая дистанция ралли составила 7 923 км, из них 4 676 км — скоростные участки. Соревнования прошли в Саудовской Аравии.

0
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Стала известна зарплата Николая Хабибулина в «Торпедо»
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
Камаз в призах на "Дакар-2012"
Команда "КАМАЗ-мастер" выступлением на "Дакаре" довольна
Команда "КАМАЗ" прилетела в Москву
Российская серия кольцевых гонок: этап в Крепости грозной
СМП РСКГ на Kazan Ring: дождь и аварии лидеров
Этап №4 СМП РСКГ на Moscow Raceway: аварии, брызги шампанского и сумасшедшие гонки
Суперкары и жара в Санкт-Петербурге / РСКГ — на «Игора Драйв»
Российская серия кольцевых автогонок / Нижегородское кольцо
Российская серия кольцевых гонок: дождь / аварии суперкаров / победы фаворитов
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
"Дакар"-2018. Главное видео
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Четвертая победа Романа Русинова и G-Drive Racing
G-Drive Racing покоряет Японию!
G-Drive Racing побеждает в Шанхае!
Взятие "Поля Рикара"
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"G-Drive Racing" побеждает в Бразилии!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ралли «Дакар»: даты и полный маршрут по этапам и трансляции гонок

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости