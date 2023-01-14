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Сегодня, 15:20

Француз Леб выиграл шесть этапов «Дакара» подряд и установил рекорд ралли-рейда

Ана Горшкова
Корреспондент
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Девятикратный чемпион мира по классическому ралли француз Себастьен Леб выиграл шестой подряд этап ралли-рейда «Дакар» в зачете внедорожников.

Леб 14 января стал победителем предпоследнего, 13-го этапа «Дакара» — 2023, который проходит в Саудовской Аравии, преодолев на машине Prodrive спецучасток протяженностью 154 км за 2 часа 26 минут 17 секунд.

Вторым стал лидер общего зачета катарец Нассер Аль-Аттийя (Toyota, +5 минут 28 секунд), третьим — швед Маттиас Экстрём (Audi, +6.31).

48-летний Леб установил рекорд ралли-рейда «Дакар», выиграв шестой этап марафона подряд. Ранее рекорд три десятилетия удерживал финский гонщик Ари Ватанен — в составе заводской команды Peugeot смог выиграть пять этапов подряд.

Себастьян Леб
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