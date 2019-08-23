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Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

В Новороссийск прибыли первые грузы для проведения «Гран-при России»

12:31

В порт Новороссийска из Генуи прибыло судно с пятью контейнерами, содержащими грузы с оборудованием для паддока «Формулы-1», сообщает официальный сайт «Сочи Автодрома». «Гран-при России» пройдет с 27 по 29 сентября.

Прибытие еще нескольких кораблей с контейнерами, в которых находится оснащение для проведения «Гран-при России», ожидается в начале сентября.

После прохождения таможенных процедур грузы будут доставлены автотранспортом на «Сочи Автодром».

Помимо заездов «Формулы-1», в рамках «Гран-при России» состоятся этапы молодежных серий «Формулы-2» и «Формулы-3».

Дополнительная информация

https://sochiautodrom.ru/news/circuit?id=1491

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