В Новороссийск прибыли первые грузы для проведения «Гран-при России»

В порт Новороссийска из Генуи прибыло судно с пятью контейнерами, содержащими грузы с оборудованием для паддока «Формулы-1», сообщает официальный сайт «Сочи Автодрома». «Гран-при России» пройдет с 27 по 29 сентября.

Прибытие еще нескольких кораблей с контейнерами, в которых находится оснащение для проведения «Гран-при России», ожидается в начале сентября.

После прохождения таможенных процедур грузы будут доставлены автотранспортом на «Сочи Автодром».

Помимо заездов «Формулы-1», в рамках «Гран-при России» состоятся этапы молодежных серий «Формулы-2» и «Формулы-3».