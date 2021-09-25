Старт первой гонки «Формулы-2» в Сочи отложен из-за дождя

Старт первой гонки «Формулы-2» в рамках этапа в Сочи отложен из-за дождя.

Изначально заезд должен был стартовать в 10.30 (мск), но из-за погодных условий руководство гоночной серии запретило болидам выезд с пит-лейн. Судьи закрыли пит-лейн как минимум до 10.50 (мск), после этого появится новая информация о возобновлении или об очередном переносе старта гонки.

Due to the weather, Sprint Race 1 is delayed



More info to follow as we get it#RussianGP #F2 pic.twitter.com/XGSugz70ps — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2021

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. На этапе в Сочи должны пройти заезды трех гоночных серий: «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3».