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Старт первой гонки «Формулы-2» в Сочи отложен из-за дождя

10:34

Старт первой гонки «Формулы-2» в рамках этапа в Сочи отложен из-за дождя.

Изначально заезд должен был стартовать в 10.30 (мск), но из-за погодных условий руководство гоночной серии запретило болидам выезд с пит-лейн. Судьи закрыли пит-лейн как минимум до 10.50 (мск), после этого появится новая информация о возобновлении или об очередном переносе старта гонки.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. На этапе в Сочи должны пройти заезды трех гоночных серий: «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3».

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Иван Торопцев все материалы автора

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