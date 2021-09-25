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Первую гонку «Формулы-2» в Сочи перенесли из-за дождя

10:50
Болид лидера личного зачета «Формулы-2» Оскара Пиастри на автодроме в Сочи. Фото Twitter
Болид лидера личного зачета «Формулы-2» Оскара Пиастри на автодроме в Сочи. Фото Twitter

Первая гонка «Формулы-2» в рамках этапа в Сочи перенесена из-за дождя.

Гоночный контроль принял решение не выпускать машины на трассу из-за погодных условий. Гонка отложена на неопределенное время, заезд может быть перенесен на воскресенье.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Сегодня, 25 сентября должны были состояться две спринт-гонки «Формулы-2», второй заезд запланирован на 16.45 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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