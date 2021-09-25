Первую гонку «Формулы-2» в Сочи перенесли из-за дождя

Первая гонка «Формулы-2» в рамках этапа в Сочи перенесена из-за дождя.

Гоночный контроль принял решение не выпускать машины на трассу из-за погодных условий. Гонка отложена на неопределенное время, заезд может быть перенесен на воскресенье.

Sprint Race 1 is postponed



All cars will now return to the support paddock#RussianGP #F2 pic.twitter.com/SBedqanUS4 — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2021

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Сегодня, 25 сентября должны были состояться две спринт-гонки «Формулы-2», второй заезд запланирован на 16.45 (мск).