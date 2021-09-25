Первую гонку «Формулы-2» в Сочи перенесли из-за дождя
10:50
Первая гонка «Формулы-2» в рамках этапа в Сочи перенесена из-за дождя.
Гоночный контроль принял решение не выпускать машины на трассу из-за погодных условий. Гонка отложена на неопределенное время, заезд может быть перенесен на воскресенье.
Sprint Race 1 is postponed— Formula 2 (@Formula2) September 25, 2021
All cars will now return to the support paddock#RussianGP #F2 pic.twitter.com/SBedqanUS4
«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Сегодня, 25 сентября должны были состояться две спринт-гонки «Формулы-2», второй заезд запланирован на 16.45 (мск).
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю