Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России». Вторым стал лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а замкнул тройку партнер Леклера по команде Себастьян Феттель.

Для Леклера эта победа в квалификации стала четвертой подряд и шестой в карьере.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в квалификации не участвовал — на его машина второй раз за уик-энд меняют двигатель. Мотор сломался во время третьей практики. Россиянин стартует в гонке последним.

Чемпионат мира

16-й этап

«Гран-при России»

Квалификация

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.31,628

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.32,030

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.32,053

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.32,310

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.32,632

6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.33,222

7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.33,289

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.33,301

9. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.33,517

10. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.33,661

11. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.33,950

12. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.33,958

13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.34,037

14. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.34,082

15. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.34,233

16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.34,840

17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.35,356

18. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.36,474

19. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.39,197

20. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso)