Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России». Вторым стал лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а замкнул тройку партнер Леклера по команде Себастьян Феттель.
Для Леклера эта победа в квалификации стала четвертой подряд и шестой в карьере.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в квалификации не участвовал — на его машина второй раз за уик-энд меняют двигатель. Мотор сломался во время третьей практики. Россиянин стартует в гонке последним.
Чемпионат мира
16-й этап
«Гран-при России»
Квалификация
1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.31,628
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.32,030
3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.32,053
4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.32,310
5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.32,632
6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.33,222
7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.33,289
8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.33,301
9. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.33,517
10. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.33,661
11. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.33,950
12. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.33,958
13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.34,037
14. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.34,082
15. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.34,233
16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.34,840
17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.35,356
18. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.36,474
19. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.39,197
20. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso)