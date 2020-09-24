Леклер рассказал, что у него ассоциируется с трассой в Сочи

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением об автодроме в Сочи в преддверии «Гран-при России». Монегаск выиграл гонку в России в 2019 году.

— Есть две вещи, которые сразу же приходят мне в голову, когда спрашивают про Сочи: длинная прямая и колесо обозрения, — приводит пресс-служба «Феррари» слова Леклера. — На этой трассе одна из самых длинных прямых в нашем чемпионате, а также много интересных связок поворотов. Я бы сказал, что первый сектор — самый интересный в Сочи. Обгонять тут трудно, так что самым важным для пилотов будет провести хорошую квалификацию.

В прошлые годы я отлично повеселился в Сочи. В основном, в тематическом парке, который рядом с трассой. Помню, когда впервые приехал сюда в 2018 году, встретился со своими друзьями-гонщиками, и мы отлично покатались на аттракционах — хороший способ расслабиться перед «Гран-при».

«Гран-при России» пройдет с 25 по 27 сентября.