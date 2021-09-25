Хэмилтон о неудаче в квалификации в Сочи: «Разочарован самим собой. Это не то, чего ждут от чемпиона»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при России», по итогам которого он занял 4-е место.

«Я ужасно разочарован самим собой. До этого я был в хорошей форме. Я извиняюсь перед всей командой, всеми, кто приехал на этап и всеми, кто работает на базе. Очевидно, это выступление — не то, чего ожидают от чемпиона. Что есть, то есть, я постараюсь исправить все завтра. Я терял температуру шин по ходу круга, а потом дважды врезался в стену, для меня такое — редкость. У других ребят был отличный темп, очевидно, что завтра просто не будет. Просто помолюсь, чтобы машину починили и я смог выйти на старт. Все это ужасно, но я попытаюсь настроиться на позитив и выложиться на все сто. При этом, у нас все равно британец на поуле, это здорово, поздравляю Ландо с победой», — приводит Autosport слова Хэмилтона.

Гонка «Гран-при России» состоится завтра, 26 сентября. Начало — в 15.00 (мск).