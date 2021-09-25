Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал итог квалификации «Гран-при России» и поделился ожиданиями от предстоящей гонки.

Он не стал устанавливать время в квалификации, так как будет стартовать в гонке с последнего места из-за штрафа за замену двигателя.

«Выступать в квалификации не было никакого смысла. Нам было нужно просто поберечь машину. Я проехал один установочный круг и машина работала хорошо. Состояние трассы было нормальным.

Завтра мне нужно будет все делать самому, постараться обогнать как можно больше соперников, заработать как можно больше очков. В целом я не слишком волнуюсь", — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Лучший результат по итогам квалификации показал Ландо Норрис из «Макларена». Второе время установил пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Замкнул тройку Джордж Расселл из «Уильямса».