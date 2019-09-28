Дмитрий Козак заявил, что до 2025 года «Формула-1» останется в Сочи

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак отметил, что любые переносы «Гран-при России» возможны после того, как закончится действующий контракт.

— На «Гран-при России» в этом году продано 37 тысяч билетов, выручка от их реализации на 15 процентов выше, чем прошлом году, — заявил Козак. — Если говорить о возможном переносе этапа в Санкт-Петербург, то такого обсуждения на данный момент нет. Мы выполняем свои обязательства по контракту до 2025 года. Знаю, что были различные идеи относительно места, но никакой конкретики нет. И в любом случае это будет регулироваться контрактом.

О его продлении будем говорить не ранее, чем через два года. (Мария Маркова)