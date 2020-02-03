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Даты проведения «Гран-при России» остаются без изменений

13:39

Даты проведения этапа «Гран-при России» останутся без изменений.

— Дата Гран-при утверждена Международной автомобильной федерацией в октябре прошлого года и остается без изменений, — заявил промоутер российского этапа «Формулы-1» Алексей Титов в интервью ТАСС.

Ранее немецкий портал SpeedWeek сообщил, что этапы Гран-при «Формула-1» в России и Китае могут поменять местами в календаре по причине вспышки коронавируса. Гран-при Китая запланирован в Шанхае с 16 по 19 апреля, соревнования в Сочи намечены с 24 по 27 сентября.

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