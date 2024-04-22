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Российская бегунья выиграла марафон в Европе с личным рекордом. Она кардинально изменила свою жизнь

Российская бегунья Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Российская бегунья Дина Александрова.
Дина Александрова финиширует на марафоне в Цюрихе.
Фото Global Look Press
Дина Александрова стала чемпионкой в Цюрихе, опередив африканок на пять минут.

Удивительное по нынешним меркам событие — российская бегунья не просто приняла участие в марафоне в Европе, а выиграла его. Да еще и под российским флагом. Дина Александрова первенствовала в Цюрихе с личным рекордом — 2 часа 29 минут ровно, опередив ближайшую соперницу из Эфиопии на пять с лишним минут. Еще больше впечатляет тот факт, что 31-летняя Александрова свой первый марафон пробежала менее года назад. Хотя в плане результатов ей есть к чему стремиться. Параллельно с Диной на марафоне в Лондоне олимпийская чемпионка Перес Джепчирчир из Кении победила с новым мировым рекордом — 2:16.16.

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Смена специализации и тренировки в Африке

Конечно же, Александрова не пришла в марафоны, что называется, с улицы. Она уже много лет довольно хорошо известна в нашей легкой атлетике. Еще почти 15 лет назад она выполнила норматив мастера спорта на дистанции 800 м, в 2015-м выиграла чемпионат страны по кроссу, а на дорожке специализировалась в беге на 800 м и 1500 м, регулярно попадая в призы на чемпионатах страны и других крупных стартах. Однако, несмотря на это, Дина никак не могла попасть на зарплату в сборную России, что, конечно, негативно сказывалось на ее мотивации и настрое. К тому же, по ее словам, в 2022-м почти спонтанно пробежала полумарафон в Белграде, получив от этого гигантское удовольствие. И в прошлом году решилась-таки кардинально поменять специализацию, а с ней и спортивную жизнь, сконцентрировавшись на марафонах.

Фото из соцсетей Дины Александровой

Первым делом Дина нашла себе тренера — известного российского марафонца Степана Киселева. А на дистанции 42 километра 195 метров дебютировала прошлым летом в Петербурге на «Белых ночах». И сразу же пробилась в призы, показав очень достойное время — 2:33.17. Затем в сентябре 2023-го последовало второе место на Московском марафоне с 2:33.06. Но, естественно, останавливаться на достигнутом Александрова не собиралась, она хотела прогрессировать. И отправилась за свой счет на длительные (более месяца) сборы в Кению — в этой стране в свое время, кстати, много тренировался и ее наставник Киселев.

На сей раз Степан также поехал вместе с Диной на знаменитую базу в кенийском Итэне, широко известную в стайерских и конкретно марафонских кругах. В частности, Александрова тренировалась в одной группе со знаменитой кенийкой Джойсилин Джепкосгеи, которая регулярно била мировые рекорды на длинных и сверхдлинных дистанциях. Судя по результату в Цюрихе, тяжелые, но интересные тренировки в Африке принесли немалую пользу.

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Большой резерв по скорости

На марафоне в Швейцарии Александровой и ее соперницам пришлось бежать в не самых приятных условиях. Особенно на контрасте с жаркой Кенией — температура воздуха была всего +4 градуса по Цельсию с неприятным дождем. Понятно, что это негативно отразилось на результатах, но не помешало Александровой сбросить с личного рекорда более четырех минут! Пусть результат 2:29.00 все равно не выглядит феноменальным, для российской спортсменки, да еще и со столь малым опытом марафонов и с учетом непростых погодных условий, это очень и очень быстро.

Российская бегунья Дина Александрова.
Фото из соцсетей Дины Александровой

Первую половину дистанции Дина пробежала за 1:14.01 вместе с эфиопкой Серкалем Кеконнен Менгисте. Но примерно на отметке 25 км начала потихоньку отрываться. И в итоге опередила эфиопку, финишировавшую второй, на пять с лишним минут. При этом Александрова практически не просела по скорости — вторую половину она пробежала за 1:14.59. Очевидно, что это заявка на то, чтобы занять место ушедшей в сборную Киргизии Сарданы Трофимовой в качестве лучшей марафонки нашей страны. Поскольку в марафоне вполне можно показывать высочайшие результаты и в возрасте далеко за тридцать, Дина обладает большим резервом в плане опыта и скорости и вполне способна и дальше бить личные рекорды. А возможно, кто знает, замахнуться и на рекорд России Галины Богомоловой (2:20.47). Хотя, конечно, сделать это будет крайне непросто.

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В Лондоне в куда более комфортную для марафонского бега погоду (около +13) борьба у женщин шла совсем на иных скоростях. Да и состав подобрался максимально звездный. Олимпийская чемпионка Джипчирир, обладательница абсолютного мирового рекорда в марафонах, где женщины выступают вместе с мужчинами, эфиопка Тигист Ассефа (2:11.53) и обладательница мирового рекорда (только для женщин) уже упомянутая Джепкосгеи (2:17.01). Такой огромный разрыв для рекордов в женских и смешанных забегах легко объясним, ведь вместе с мужчинами, задающими темп, бежать куда комфортнее. Как бы то ни было, даже без пейсмейкеров-мужчин в Лондоне женщинам удалось показать феноменальное время. Сразу четыре бегуньи выбежали из 2 часов 17 минут, а Джипчирир опередила на семь секунд Ассефу и на восемь — Джепкосгеи.

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