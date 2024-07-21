Американский легкоатлет Кристиан Тэйлор завершил карьеру

Американский легкоатлет Кристиан Тэйлор принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 34 лет.

«Я просто стремлюсь быть лучшим спортсменом, каким только могу быть. Я просто хочу быть хорошим человеком и хорошим примером для подражания. Я не мог и мечтать о лучшей карьере или лучшем пути», — приводит пресс-служба World Athletics слова Тэйлора.

Тэйлор является олимпийским чемпионом 2012 и 2016 годов, четырехкратным чемпионом мира (2011, 2015, 2017, 2019) в тройном прыжке. Также он выступал на дистанции 400 метров и стал победителем чемпионата мира по эстафетам-2014 в дисциплине 4 по 400 метров.

Последним турниром для американца стали соревнования в Гейнсвилле 19 июля, на которых он занял пятое место.