Французской легкоатлетке разрешили присутствовать на открытии Олимпиады в кепке вместо хиджаба

Недопущенная из-за хиджаба французская легкоатлетка Соункамба Силла все же примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр.

Олимпийский комитет Франции запретил спортсменке выходить в мусульманском платке на парад участников Игр-2024, так как это противоречит французским законам светскости. По информации The Guardian, спортсменка пошла на копромисс и согласилась надеть кепку на время проведения мероприятия.

Ранее правозащитные организации обвинили Францию в дискриминации из-за запрета носить хиджаб. В Amnesty International заявили, что страна нарушает многочисленные обязательства, предусмотренные международными договорами по правам человека, а также обязательства и ценности, изложенные в собственной системе прав человека Международного олимпийского комитета.

Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 26 июля. Мероприятие состоится на реке Сене и начнется в 20.30 по московскому времени.