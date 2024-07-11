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Чемпиону Европы легкоатлету Шкуреневу сделают операцию на травмированном колене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Сергей Желанов сообщил, что многоборцу Илье Шкуреневу будет сделана операция на травмированном колене.

«Илья Шкуренев подошел к летнему сезону в очень хорошей форме, однако он не смог принять участия ни в одном старте из-за обострившейся проблемы с коленным суставом. Консервативное лечение не дало ожидаемого результата, теперь спортсмена ждет операция. Сезон-2024 для Шкуренева закончился, так фактически и не начавшись», — приводит слова Желанова ТАСС.

33-летний Шкуренев на летнем чемпионате Европы 2018 года в Берлине выиграл серебряную награду, на первенствах континента 2012 и 2014 годов становился третьим. На чемпионатах мира 2015 и 2019 годов занимал четвертые места.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Илья Шкуренев
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