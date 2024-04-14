Российская марафонка получила гражданство Киргизии ради Олимпиады, но провалила отбор

Сардане Трофимовой не хватило 42 секунды, чтобы выполнить олимпийский норматив в Ганновере.

Многократная чемпионка России в марафоне Сардана Трофимова, представляющая с 2022 года Киргизию, не сумела использовать последний шанс на путевку на Олимпийские игры в Париж. На международном марафоне в Ганновере Трофимова финишировала четвертой со временем 2 часа 27 минут и 32 секунды, в то время как ей требовалось уложиться в олимпийский норматив (2.26,50). Таким образом, для осуществления олимпийской мечты опытнейшей бегунье с двойным гражданством не хватило 42 секунды.

Устала от спортивной изоляции

Трофимовой 28 марта исполнилось 36 лет, на протяжении долгого времени она была явным лидером в женском марафонском беге в России. Достаточно сказать, что Сардана — пятикратная чемпионка страны, четыре титула она завоевала уже после достижения тридцатилетнего возраста — в 2018-м, 2019-м, 2020-м и 2021 годах. Вероятно, гордость якутского спорта могла продолжать штамповать победы на национальных стартах и дальше, но приняла решение выступать за Киргизию и в июле 2022 года получила такую возможность.

Сама спортсменка тогда сообщила ТАСС следующее: «Документы на получение гражданства я подала еще в ноябре, мое решение не связано с событиями на Украине. На него повлияла общая ситуация в российской легкой атлетике, которая не меняется уже много лет. Сейчас всех и вовсе лишили возможности выступать на международных стартах, и, думаю, ситуация разрешится не скоро». При этом Сардана заявила, что по-прежнему не оставляет надежды выступить на Олимпийских играх. Во Всероссийской федерации легкой атлетики чинить препятствий спортсменке, у которой теперь двойное (российское и киргизское) гражданство, не стали.

Отметим, что Трофимова на крупных международных турнирах бежала прежде только однажды — на чемпионате мира 2021 года в нейтральном статусе заняла в марафоне только 22-е место. Зато на престижных коммерческих марафонах выступала весьма неплохо. В частности, в 2015-м во Франкфурте установила личный рекорд — 2.24,38, а в 2013-м первенствовала на марафоне в Тулузе. Она вполне могла добиться и большего, но после отстранения ВФЛА потеряла возможность соревноваться и оказалась, по сути, запертой на внутренних стартах.

В качестве бегуньи из Киргизии Трофимова получила возможность бегать в Европе. Чем и воспользовалась, финишировав шестой в 2022-м во Франкфурте и второй в апреле 2023-го на Белградском марафоне. А в сентябре прошлого года в китайском Ханчжоу она завоевала бронзу Азиатских игр, показав время 2 часа 28 минут и 39 секунд.

Фото из личного архива Сарданы Трофимовой

Премия от Якутии и последний шанс

Успех Сарданы на Азиатских играх, кстати, привел к скандалу. Дело в том, что власти Якутии за бронзовые медали этих соревнований премировали Трофимову и борца Айаала Лазарева. «Два выдающихся наших якутских спортсмена приняли участие в Азиатских играх, и оба принесли бронзовые медали. Поставленные ими задачи были выполнены. Азиатские игры — это крупнейшие международные соревнования, проводятся Олимпийским комитетом Азии, являются одним из компонентов Олимпийских игр», — привело тогда агентство ЯСИА слова вице-премьера Якутии Сергея Местникова на церемонии. Естественно, не у всех такое награждение атлетов, сменивших спортивное гражданство, нашло понимание. Позднее в декабре 2023-го стало известно, что депутаты Госсобрания Республики Саха предложили платить пожизненную стипендию Сардане и Айаалу как призерам Азиатских игр.

Как бы то ни было, Трофимова продолжила бегать. Уже в статусе замужней женщины, ведь летом 2023-го они с ее избранником Евгением Луковцевым сыграли свадьбу. Но понятно, что спортсменка продолжала мечтать об Олимпиаде. И эта мечта ускользала, ведь олимпийский норматив (2.26,50) у нее выполнить не получалось. Последним шансом был как раз марафон в Ганновере.

«Вот она — моя последняя попытка выполнить олимпийский норматив. Со стартом определилась несколько месяцев назад. Менеджер предлагал еще Париж, но там холмы, а в Ганновере более плоская трасса. Рекорды соревнований не такие высокие, как в Берлине и Валенсии, но спортсмены бежали в свою силу. Так что шансы есть. В элите будут сильные девочки, пейсеров ставят на 2:24 и 2:26. Я встану на 2:26 и буду работать», — привело ЯСИА ее слова перед стартом.

Подготовку к важнейшему для реализации своей олимпийской мечты марафону Трофимова провела в Бостери (Киргизия) на высоте 1600 метров. Стартовала она относительно спокойно, долгое время держалась в большой группе, которая претендовала на третье место. Лидеры — немка Доменика Майер и кенийка Шарон Чероп — уже на отметке 10 км убежали примерно на 39 секунд, а к середине дистанции (21 км) их преимущество составляло порядка полутора минут и продолжало расти. Что же касается Трофимовой, то она на экваторе марафона бежала восьмой со временем 1.13,13.

По идее, с таким же темпом на второй половине она должна была превзойти олимпийский норматив, однако удержать скорость Сардане не удалось. Хотя на отметке 30 км она была уже пятой, а на 35 км — третьей. На 40 км она, по сути, делила бронзовую позицию с Лилиан Джибиток из Кении и Файлуной Матангой из Танзании, но время 2.19,46 оставляло лишь призрачные шансы на выполнение задачи. В итоге Сардана заняла четвертое место, отстав от Джибиток на 19 секунд, а от чемпионки Майер, показавшей 2.23,50, — почти на четыре минуты. У мужчин первенствовал Аманал Петрос из Германии (2.06,05).