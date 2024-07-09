Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 07:17

Российская спринтерша Макаренко заявила, что не думает об Олимпиаде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская спринтерша Кристина Макаренко, выигравшая Кубок России на дистанции 100 метров с личным рекордом 11,01 секунды, заявила, что уже перестала думать о возможности выступить на Олимпиаде.

«Я так рада, что пробежала быстрее олимпийского норматива, доказала себе, что могу. Очень хочется теперь выбежать из 11 секунд, я считаю, что теперь это возможно, время еще есть, надеюсь получится. Думаю ли я, что мне когда-то представится шанс выступить на Олимпиаде? Нет, я не забиваю этим голову», — приводит ТАСС слова Макаренко.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Некоторые российские спортсмены, получившие приглашения, допущены до Игр в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
1
0
Читайте также
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Фанаты собирают подписи к петиции для переигровки матча Испания — Германия
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Привалова заявила, что принципиально не будет смотреть Олимпиаду в Париже

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости