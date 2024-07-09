Российская спринтерша Макаренко заявила, что не думает об Олимпиаде

Российская спринтерша Кристина Макаренко, выигравшая Кубок России на дистанции 100 метров с личным рекордом 11,01 секунды, заявила, что уже перестала думать о возможности выступить на Олимпиаде.

«Я так рада, что пробежала быстрее олимпийского норматива, доказала себе, что могу. Очень хочется теперь выбежать из 11 секунд, я считаю, что теперь это возможно, время еще есть, надеюсь получится. Думаю ли я, что мне когда-то представится шанс выступить на Олимпиаде? Нет, я не забиваю этим голову», — приводит ТАСС слова Макаренко.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Некоторые российские спортсмены, получившие приглашения, допущены до Игр в нейтральном статусе.