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Ласицкене восстановилась после травмы и выступит 27 июля в Москве

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене выступит 27 июля в Москве на турнире «Путь к Олимпу». Спортсменка прошла курс реабилитации после травмы.

«У Маши завершился курс реабилитации после травмы, она восстановилась и готова выступить на турнире в Москве 27 июля», — сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Ласицкене не участвовала ни в одном турнире летнего сезона. Последний раз она выступала в конце февраля 2024 года.

31-летняя спортсменка является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении.

Источник: ТАСС
Мария Ласицкене (Кучина)
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