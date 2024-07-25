Ласицкене восстановилась после травмы и выступит 27 июля в Москве

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене выступит 27 июля в Москве на турнире «Путь к Олимпу». Спортсменка прошла курс реабилитации после травмы.

«У Маши завершился курс реабилитации после травмы, она восстановилась и готова выступить на турнире в Москве 27 июля», — сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Ласицкене не участвовала ни в одном турнире летнего сезона. Последний раз она выступала в конце февраля 2024 года.

31-летняя спортсменка является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении.