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Сегодня, 16:15

Фелпс признан лучшим спортсменом XXI по версии ESPN, Месси стал третьим

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Майкл Фелпс.
Фото Global Look Press

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века по версии издания ESPN.

В рейтинг вошли 100 атлетов из разных видов спорта. На втором месте в списке оказалась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс. Тройку замкнул чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси.

Десятка лучших спортсменов по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Майкл Фелпс, плавание;

2. Серена Уильямс, теннис;

3. Лионель Месси, футбол;

4. Леброн Джеймс, баскетбол;

5. Том Брэди, американский футбол;

6. Роджер Федерер, теннис;

7. Симона Байлс, гимнастика;

8. Тайгер Вудс, гольф;

9. Усэйн Болт, легкая атлетика;

10. Кобе Брайант, баскетбол;

11. Новак Джокович, теннис;

12. Рафаэль Надаль, теннис;

13. Криштиану Роналду, футбол;

14. Стефен Карри, баскетбол;

15. Кэтлин Ледеки, плавание;

16. Тим Данкан, баскетбол;

17. Шакил О?Нил, баскетбол;

18. Патрик Махоумс, американский футбол;

19. Льюис Хэмилтон, автогонки;

20. Аарон Дональд, американский футбол.

Лионель Месси
Футбол
Майкл Фелпс
Серена Уильямс
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