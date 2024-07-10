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Легкоатлета Чермошанского в ближайшее время перевезут на лечение в Москву

Алина Савинова
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Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила, что получивший травму прыгун Артем Чермошанский в ближайшее время будет перевезен из столицы Чувашии в Москву, где продолжит лечение.

«Мы находимся в полном контакте с отцом и тренером спортсмена Игорем Чермошанским. Спортсмену вчера сделали операцию, вправили сустав. Слава богу, что сосуды остались неповрежденными, но есть проблемы со связками. Скорее всего, Артему будет сделана операция на крестообразных связках, но уже в Москве. В ближайшее время Артема перевезут на лечение в столицу, сейчас решается вопрос транспортировки», — приводит ТАСС слова Глущенко.

Чермошанский получил травму 8 июля на Кубке России по прыжкам в длину. 23-летний россиянин неудачно упал в последней попытке, в результате чего серьезно травмировал колено. При этом спортсмен уже гарантировал себе победу в соревнованиях до этого инцидента.

Источник: ТАСС
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