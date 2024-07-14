Участницы забега не подавали протест после финиша за то, что за ними бежала собака

Технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Клочкова заявила, что участницы первенства России по легкой атлетике в беге на 800 метров не стали на финише подавать протест в судейскую коллегию после того, как их практически весь первый круг преследовала выбежавшая на беговую дорожку собака.

«К сожалению, такое бывает в спорте, даже на футболе животные иногда выбегают на поле. Появление собаки на беговой дорожке организаторы не могли предусмотреть, так случилось. Хорошо, что собачка была спокойная, бежала позади, никому не нанесла вреда и ритм бега не нарушила. Никаких протестов со стороны участниц того забега не было», — цитирует Клочкову ТАСС.