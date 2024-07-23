Ямайская атлетка не поедет на Олимпиаду из-за проблем с интернетом у федерации

Японская атлетка Найока Клунис пропустит Олимпийские игры в Париже из-за проблем с интернетом у федерации.

Спортсменка выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду в метании молота и была включена в состав национальной команды. Однако Федерация легкой атлетики Ямайки не смогла вовремя внести ее имя в список участников Игр из-за урагана, который привел к масштабным отключениям интернета по всей стране. Квота была перераспределена в пользу украинки Ирины Климец.

Клунис подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако там заявили, что дело находится за пределами их юрисдикции.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Спортсмены разыграют на Играх 329 комплектов наград в 32 видах спорта.